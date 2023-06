Brand in Weppersdorf: Mann aus Haus gerettet

In Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) gab es am Donnerstag gegen 13.45 Uhr Feueralarm: In einem Wohnhaus auf der Hauptstraße, in NĂ€he der Kirche, war Feuer ausgebrochen.

Laut Landessicherheitszentrale Burgenland wurde eine Person aus dem Wohnhaus gerettet. Der Mann wurde leicht verletzt, er wurde in das Krankenhaus Oberpullendorf eingeliefert.