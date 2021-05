„Botenpilot“: Erst die Notlandung, dann der Neustart

Passagiere nimmt der „Botenpilot“ übrigens nicht mit. Denn dafür bräuchte es eine Taxikonzession. Für Haustiere hingegen spielt er gerne den Chauffeur, sie transportiert er auch in Kooperation mit der Tierklinik Parndorf. Für Hunde wird der Kofferraum sogar in eine gemütliche „Doggie Lounge“ verwandelt, Rampe zum Einsteigen inklusive. Schwer kranke Tiere und Notfälle transportiere er aber nicht, betont Marcus Kern. Dafür sollte die Tierrettung gerufen werden.

Marcus Kern selbst ist bei einer anderen Einsatzorganisation ehrenamtlich tätig. Schon seit zehn Jahren ist er Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Neusiedl am See.

Pilot, Bote, Feuerwehrmann

Als Feuerwehrmann war er im Vorjahr besonders aktiv: „Bis ich das Geschäft angefangen habe, war ich fast täglich bei der Feuerwehr. Sie hat mir durch die Corona-Krise geholfen und mir einen Lebensinhalt gegeben. Man kann nicht den ganzen Tag nur Computerspielen“, lacht der frühere internationale Pendler, der sich erst in der Stadt am Neusiedler See zum ersten Mal an einem Ort so richtig zu Hause gefühlt hat, wie er erzählt.

So ist der Flugzeug-Kapitän, dessen Arbeitsplatz bis vor eineinhalb Jahren die ganze Welt war, also als innovativer Unternehmer im Burgenland sesshaft geworden.

Marcus Kern schließt aber nicht aus, dass er eines Tages doch wieder in ein Cockpit steigen wird. Der „Botenpilot“ könnte also vielleicht selbst wieder abheben. Seine neue Firma will er sich dann als zweites Standbein erhalten. Mitarbeiter werden bereits gesucht.