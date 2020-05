Blitzschlag löste Feuer in Einfamilienhaus aus

Donnerstag Vormittag kam es in Maria Bild, Bezirk Jennersdorf, zu einem Großeinsatz für die Feuerwehr. Ein Blitz schlug in ein Einfamilienhaus ein und setzte die Waschmaschine in Brand. Der Hausbesitzer, ein Italiener, bemerkte das Feuer und verständigte eine Nachbarin die Feuerwehr zu rufen. Der Sohn der Frau, ein Feuerwehrmann, bekämpfte den Brandherd sofort mit einem Gartenschlauch.

„Die Feuerwehr Maria Bild war dann als erste am Einsatzort “, erklärt Jennersdorfs Stadtfeuerwehrkommandant Siegfried Stacherl im KURIER-Gespräch. Die Stadtfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Mogersdorf eilten ihren Kameraden zu Hilfe. Mit schwerem Atemschutz kämpften sich die Florianis durch das verrauchte Haus. „Nach etwa eineinhalb Stunden konnten wir wieder einrücken“, sagt Stacherl. Die Feuerwehr Maria Bild überprüfte noch mit einer Wärmebildkamera, ob alle Brandherde gelöscht wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 15.000 Euro beziffert. Der Blitz dürfte in eine nahe Stromleitung eingeschlagen haben. Durch die Überspannung sei laut Brandermittlern das Feuer ausgebrochen.