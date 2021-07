Blaue stoßen sich an Aufträgen der Stadt für Firma von ÖVP-Halbritter

Vergangene Woche startete die ÖVP Neusiedl am See mit ihrem neuen Bürgermeister-Kandidaten Thomas Halbritter in die Intensivphase des Gemeinderatswahlkampfs. Motto: "Neu und anders". Die Freiheitlichen konfrontierten den ÖVP-Hoffnungsträger, der die bröckelnde Hochburg gegen den Ansturm von fünf Herausforderern ( SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos und Bürgerliste) halten soll, am Freitag indes mit seiner Vergangenheit als langjähriger Gemeinde- und Stadtrat.

Die Stadtgemeinde habe 2010 bis 2016 an eine Ziviltechniker-Firma Aufträge im Wert von 540.000 Euro vergeben, sagte Manfred Haidinger, FPÖ-Landtagsabgeordneter aus dem Bezirk Neusiedl am See, zum KURIER. Einer der drei Geschäftsführer der Firma ist Halbritter. Die Vergaben seien auf Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses aus dem Jahr 1996 erfolgt.