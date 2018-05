Landwirtschaft: Bio boomt beim Bauern

Schon im Jahr 1959 begannen sich Biobauern in Österreich in Verbänden zu organisieren. Damals noch belächelt, weil sie die Gewinnmaximierung durch Kunstdünger und Spritzmittel nicht mitmachten, hat sich die Bio-Landwirtschaft heute zu einer Alternative entwickelt. 1980 waren 200 Betriebe in Bioverbänden organisiert. Im Burgenland gab es 1981 nur 15 Biobetriebe, 2015 waren es bereits mehr als tausend Bauern, die sich für die biologische Wirtschaftsweise entschieden haben. Maßgeblich am Erfolg beteiligt war der Einzelhandel, der in die Vermarktung der Bioprodukte eingestiegen ist. Der Verband Bio Austria Burgenland, mit Sitz in Oberpullendorf, unterstützt die Landwirte beim Umstieg und bietet Kurse an. Außerdem wird Öffentlichkeitsarbeit für die biologische Landwirtschaft betrieben.