BFI bildet Trainer in Ägypten aus

Schweißen."Unsere Aufgabe ist es, Trainer im Großraum Kairo auszubilden und nach Europa-Standard zu zertifizieren, damit sie ihr Wissen an die Schüler in Kairo weitergeben können", sagt BFI-Schweiß-Bereichsleiter Christian Sperker der drei Wochen lang in Nordafrika gearbeitet hat. Er und zwei Kollegen waren in Ägypten, um ihr Wissen rund ums Schweißen weiterzugeben. "Wir haben vorerst mit der Train the Trainer-Ausbildung bei einem Solarprojekt in Kairo und einem Schweißprojekt in Belbes mit jeweils 24 Personen gestartet", sagt Christian Pelzmann vom BFI.

Für die Trainer war es am Anfang etwas haarig, meint Jürgen Grandits, der das Projekt initiiert hat. "Es waren gerade Unruhen, aber nach dem Erstkontakt mit den Schülern und Trainern ist es gut gelaufen. Die Bedingungen sind andere als bei uns und die Leute wollen was lernen", sagt Grandits.