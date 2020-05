Bewag: Vom Strom-Import zum -Exporteur

Kleinere Brötchen bäckt die Bewag hingegen in Sachen Fotovoltaik, wo man die "Kunden begleiten will", wie Bewag-Energie-Geschäftsführer Walter Göllesz sagt. Hausbesitzern mit einer Fotovoltaikanlage für den Eigenbedarf biete man an, etwaige Überschüsse ins Bewag-Netz einzuspeisen - zum gleichen Tarif, den die Kunden ihrerseits für Bewag-Strom zahlen würden.



Für das Ende September beendete Geschäftsjahr will die Bewag nach drei Jahren wieder ein Plus schreiben. Zehn bis 15 Millionen € Gewinn und ein Umsatz von rund 251 Millionen € werden erwartet. Im aktuellen Geschäftsjahr soll der Umsatz um 3,5 Millionen steigen.