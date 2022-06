„Mit 15 konnte ich schon einen Motor auseinanderbauen“

Mit 2003 ging es dann zum Autocross. Fahrer aus 15 Nationen und bis zu 50 Autos kämpfen bei den Rennen quer durch Europa um den Titel.

Bei der Europameisterschaft gibt es in diesem Jahr zehn Rennen. „Bei vier davon bin ich in diesem Jahr dabei, mehr geht sich leider nicht aus“, so Gradwohl. Das fängt unter anderem schon bei den Kosten an. Alleine vier Reifen kosten rund 1.000 Euro. Die 30 Liter Sprit pro Rennen kosten vier Euro pro Liter. Bei jedem Rennen benötigt man außerdem einen Satz gebrauchte und ein Paar neue Reifen. „Wenn nichts im Rennen bricht, dann kostet mich ein Rennen so 2.000 Euro. Ich habe aber Gott sei Dank Sponsoren“, freut sich der Motorsportler über seine Unterstützer.