Beim Kaffee-Plausch wird politisch kräftig umgerührt

Mittags in einem Eisenstädter Restaurant: Christoph Wolf hört aufmerksam zu, was Peter und Kristina Frank am Herzen liegt. Einen Erziehungsführerschein für Eltern schlägt das noch kinderlose Ehepaar aus Klingenbach vor. Wichtigster Punkt auf Franks Liste. "Zum Wohle der Kinder" sollten die pädagogischen Eltern-Kurse sein, versichert Pflichtschullehrer Frank beim Kaffee-Plausch, zu dem ÖVP-Landtagsmandatar Wolf eingeladen hat. Frank, der sich als parteipolitisch ungebunden beschreibt, findet es gut, dass sich "ein Politiker Zeit nimmt".

Einige Tausend "Gutscheine für einen Kaffee mit Christoph Wolf" hat der 28-jährige Politiker verschickt, "unabhängig von Parteizugehörigkeit" an Leute, mit denen er in den vergangenen Jahren Kontakt hatte. Mehr als 50 Treffen hat Wolf seit Anfang August absolviert, meist mit Menschen aus seinem Heimatbezirk Eisenstadt-Umgebung. "Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann, aber nehme die Anregungen mit", erläutert der Jungmandatar, der die ambulante Sprechstunde auch als persönliche Horizonterweiterung erlebt.

Er hatte diese Kaffeerunden schon länger geplant, mittlerweile fügen sie sich aber auch in den eben angelaufenen Diskussionsprozess für ein aktualisiertes ÖVP-Programm in Bund und Land. Wolf fungiert dabei als "Evolution-Botschafter", ein Verbindungsmann zwischen Landes- und Bundespartei.

Manchmal werde beim Kaffee nur über den Zustand der Volkspartei geredet, dann höre er Lebensgeschichten oder werde mit konkreten Anliegen konfrontiert. Jobwünsche würden in diesem Rahmen fast nie deponiert.