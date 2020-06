Begas-Vorstand startet mit Gegenwind

Der neue Bewag-Vorstand beherrscht die Kunst der Diplomatie: "Ich freue mich über die freundliche Aufnahme in Eisenstadt", sagte Alois Ecker Donnerstagnachmittag in der Bewag-Zentrale. Allein: Kurz zuvor war der 51-jährige Jurist aus Niederösterreich vom Aufsichtsrat "nur" mit acht von 13 Stimmen bestellt worden – die fünf Arbeitnehmer-Vertreter hatten gegen den bisherigen Vorstand der EVN-Tochter kabelplus AG votiert.

"Das richtet sich nicht gegen die Person Eckers, an seiner Qualifikation besteht kein Zweifel", betonte Bewag-Zentralbetriebsratschef Josef Grafl gegenüber dem KURIER. Der Betriebsrat befürchte aber "zunehmenden Einfluss der EVN" in der Bewag. Ob es nicht legitim sei, dass die EVN – der niederösterreichische Energiekonzern dominiert den Bewag-Minderheitseigentümer Burgenland Holding – einen Vorstand stellt? Grafl: "Ich glaube nicht, dass ein Minderheitsaktionär dergleichen in Niederösterreich machen könnte". Schon in der Vorwoche, als sich die Bestellung Eckers abzeichnete, gab es verhaltenen Protest aus der ÖVP, den VP-Boss Franz Steindl als Randerscheinung qualifizierte. Nach der Realverfassung stand der Co-Vorstand bisher immer der Volkspartei zu, Bewag-Vorstandssprecher Michael Gerbavsits sitzt auf einem SPÖ-Ticket.