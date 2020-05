Begas-Verkauf wackelt

Das Essen im Neufelder Restaurant „Der Reisinger“ wurde Dienstagnachmittag nicht kalt. Nach wenigen Minuten war die Hauptversammlung der Gemeindeanteilsverwaltung AG (GAV), die 51 Prozent an der Begas hält, vorbei. Die GAV – mehr als 90 der 110 erdgasversorgten Gemeinden waren vertreten – stimmte einhellig für eine marginale Satzungsänderung mit weitreichenden Folgen: „Eine Übertragung der Namensaktien (...) darf nur an Aktionäre der Gesellschaft, das Land Burgenland oder an Gesellschaften erfolgen, die im alleinigen Eigentum des Landes stehen.“ Damit ist die Voraussetzung geschaffen, die Begas-Mehrheit an die Burgenländische Landesholding zu verkaufen, um dann Bewag und Begas verschmelzen zu können. Bisher konnten die Gemeinden Aktien nur untereinander veräußern.