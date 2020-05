Beachfeeling und Paddel-Action am See

Rein in die Boardshort und ab ins Strandbad nach Weiden am See. Am Wochenende locken die 1. Österreichischen Meisterschaften im Stand Up Paddling an den Neusiedler See. Nicht nur Sportbegeisterten wird dabei ein abwechslungsreiches Programm geboten. Auch für die nicht aktiven Besucher soll sich der Ausflug ins Nordburgenland lohnen. Jeweils ab 10 Uhr können es sich die Gäste auf der Liegefläche gemütlich machen oder noch schnell für die Rennen trainieren.



Am Samstag um 12.30 Uhr fällt der Startschuss zum Short Distance Race über einen Kilometer. Rund 50 Starter haben sich bereits angemeldet, wen vor Ort die Lust packt, kann seine Nennung kurzfristig nachholen. Nach Sonnenuntergang heißt es beim Night Race "Auf die Plätze, paddel, los!". Mehr Ausdauer ist beim acht Kilometer langen Long Distance Race am Sonntag gefragt.