Bankomat-Coup missglückt

Die Serie von Bankomat-Sprengungen reißt nicht ab. In der Nacht auf Sonntag schlugen unbekannte Täter bei einem Geldausgabegerät in St. Andrä am Zicksee, Bezirk Neusiedl am See, zu. Allerdings ohne Erfolg. Der Versuch, den Bankomaten mittels eingeleitetem Gas und Fernzündung zu zerstören, scheiterte. Die Kriminellen mussten ohne Beute wieder abziehen.

Vor der Raiffeisenbank-Filiale direkt an der Durchzugsstraße hängt Sonntagmittag noch immer Gasgeruch in der Luft. Auf dem straßenseitig installierten Bankomat prangt das Hinweisschild "Außer Betrieb". Die Geldausgabeschlitz ist verkohlt. Die Ermittler des Landeskriminalamtes haben ihre Tatortarbeit abgeschlossen, die Einvernahme von Anrainern und Zeugen werde am Montag fortgesetzt, erklärt ein Kriminalbeamter.