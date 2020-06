Backen aus Liebe zur Tradition

Der Duft von Keksen und Kuchen steigt einem beim Betreten von Aloisia Bischofs Mehlspeiskuchl und Kaffeestub‘n sofort in die Nase. Unverkennbar, hier wird alles frisch zubereitet. Die Konditormeisterin hat sich in Badersdorf, Bezirk Oberwart, ihren Traum erfüllt: "Ich will die burgenländische Tradition der Hochzeitsmehlspeisen weiterleben lassen. Wie in alten Zeiten, nur mit moderner Ausstattung."

Das Interesse für das Backen und im Speziellen für die typisch burgenländische Hochzeitsmehlspeise wurde bei Bischof schon in der Kindheit geweckt. "Früher haben sich Freunde und Familienmitglieder des Brautpaares zusammengefunden, um für die Hochzeit zu backen. Da bin ich als Kind immer mitgegangen. Das hat mir so gut gefallen, dass ich diese Tradition weitergeben will", erklärt Bischof.

Ihren Traum von der eigenen Backstube hat sie sich schließlich 1997 erfüllt, als sie die Konditorprüfung abgelegt hat. Mit drei Frauen hat sie zu backen begonnen und die Mehlspeiskuchl war damals viel kleiner. "Wir haben noch alles mit der Hand geknetet. Das wäre heute unmöglich", meint Bischof. Denn die Handwerkskunst der Konditormeisterin hat sich schnell herumgesprochen. "Anfangs kamen die Leute nur aus den umliegenden Ortschaften. Mittlerweile habe ich Kunden aus ganz Österreich", sagt sie stolz.