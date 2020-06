Babyboom auf vier Pfoten

Am Pfingstmontag, 9. Juni, findet auf dem Gelände des Sonnenhofes zwischen Eisenstadt und Siegendorf ein Agility-Benefizturnier statt. Der Hundesportverein ÖRV HSV Neusiedl am See verlegt einen seiner Bewerbe ins Tierschutzhaus und wird den gesamten Reinerlös den „Sonnentieren“ spenden. Bis zu 70 Teilnehmer werden mit ihren sportlichen Hunden in den verschiedenen Leistungsklassen an den Start gehen.

Man hofft auf zahlreiche Zuschauer. Das Turnier dauert von 8.30 bis 16 Uhr. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt.

www.sonnenhof.at