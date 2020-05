Auf einen Uhudler in die Amtsstubn

Saskia Jungnikl

Philipp Kroboth

Wien

"Endlich gibt es ein Lokal, in dem ich mit mit Freunden treffen kann, wenn ich da bin", beschreibtihr Lieblingslokal "Die Kanzlei". Tatsächlich hat die Bezirkshauptstadt in SachenGastronomie wenig zu bieten. Das hat sich auchgedacht. Der Güssinger ist eigentlich Jurist, doch "nach dem Studium war klar, dass ich nicht in dem Beruf arbeiten möchte und kochen hat mich schon immer interessiert." So verschlug es ihn in namhafte Restaurants im In- und Ausland – unter anderem das Steirereck in– um das Kochhandwerk zu lernen. Dabei immer im Hinterkopf, "irgendwann ein eigenes Lokal aufzumachen." Im Februar 2015 war es dann soweit, die Kanzlei wurde eröffnet.

Seither steht der "Anwalt in kulinarischen Sachen", wie Kroboth sich nennt, beinahe täglich hinter dem Herd und kocht seine Gäste mit regionalen Schmankerln ein. "Ich versuche einfache Gerichte gut zu machen, auf Schnickschnack zu verzichten."

Der Name des Lokals stammt übrigens aus alten Zeiten des Gebäudes. "Das Haus ist ursprünglich als Notariatskanzlei gebaut worden."