Auf einen Saiten-Sprung in Rust

Seine beiden Vorjahresgewinner, Sabrina Vlaskalic und Eduard Leata, eröffnen kommenden Sonntag den Reigen, ebenso der argentinische Virtuose Alberto D’Alesandro. Dass Niccolò Paganini nicht nur als Teufelsgeiger bekannt ist, sondern auch Werke für Gitarristen komponiert hat, möchte am 2. April – wie schon im Vorjahr – das ukrainische "Trio Paganini" in Erinnerung rufen. Ebenfalls vom Gitarrenfestival bereits bekannt ist das "Duo Soloneo". Die beiden Musiker dahinter, Ekaterina Matiushenkova und Alexei Belousova, verbinden, so Guillen, ihre Tournee mit dem Gastspiel in Rust. Dort finden sich tags darauf auch die Solisten Nutavut Ratanakarn aus Thailand und Fernando Espi ein. Der Argentinier möchte Astor Piazzolla über seine Tangos ans Seeufer holen.

Welche Musiker die Wettbewerbe für sich entscheiden werden, wird beim Abschlusskonzert am 4. April laut, ebenso das "Gitarrenorchester Burgenland", das Schüler und Lehrer in einem Klangkörper vereint.