Auf eigener Terrasse zu Boden gestreckt

Ich hab‘ keine Angst“, versichert Rudi H. aus Großhöflein – wenige Stunden nachdem er allen Grund gehabt hat, um sein Leben zu fürchten. Dienstagabend will sich der 53-Jährige vor dem TV-Start von „ Burgenland heute“ um 19 Uhr noch schnell zwei Flaschen Bier holen, die er unterm Dach der geräumigen Terrasse des schmucken Einfamilienhauses aufbewahrt. Seine Familie ist auf Skiurlaub und H. allein daheim: „Einer muss ja aufs Haus aufpassen.“

Der Hausherr huscht schnell hinaus und beugt sich zur Bierkiste hinunter – und stutzt. Als er sich umdrehen will, „habe ich schon eine gehabt“, erinnert sich der drahtige Mann an die dramatischen Sekunden. Ein Unbekannter hat ihn zu Boden geschlagen, ob mit der bloßen Faust oder mit einem Gegenstand, kann das Opfer nicht sagen. H. stürzt und schlägt sich den Hinterkopf am Griff einer Scheibtruhe blutig. Der Eindringling kniet sich auf den Brustkorb des Verletzten. „Ich krieg‘ keine Luft“, schreit der Hauseigentümer den Angreifer an, woraufhin dieser die Flucht ergreift.

Wie lange H. danach benommen auf der eiskalten Terrasse lag, weiß er nicht mehr. Schließlich kann er sich aber aufrappeln und verständigt seinen Neffen, der die Polizei alarmiert, die mit mehreren Wagen anrauscht. Gegen 20.30 Uhr bringt der Neffe den Onkel ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder nach Eisenstadt. Nach ambulanter Versorgung der Platzwunde kann H. das Spital noch Dienstagnacht verlassen. Es dürfte nichts gestohlen worden sein – was H. aber aufgefallen ist: Eine halbvolle Bierflasche, die der Eindringling geöffnet haben könnte. Die Kripo Eisenstadt ermittelt.