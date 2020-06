Asylquartier: "Wir werden wie Tiere behandelt"

Dass es in Österreich noch immer skrupellose Geschäftemacher bei Herbergen für Flüchtlinge gibt, beweist die burgenländische Gemeinde Pama im Bezirk Neusiedl am See. In der 1100-Seelen-Ortschaft liegt das Wirtshaus Bartolich. Oberhalb der Gaststube fristen 17 Asylwerber aus Afghanistan ihr Dasein. Schon vor etwa einem Jahr zeigten Medien die menschenunwürdigen Missstände in dem – vom Land finanzierten – Elendsquartier auf: Schimmel an den Wänden, rationierter Strom, kaputte Möbel, regelmäßig ausfallende Wasser- und Heizungsversorgung.

Zudem hängte Vermieter Otto K. Warntafeln auf. Darauf droht er mit Verlegung in andere Quartiere, sollte gegen die Hausordnung verstoßen werden. Die untergebrachten Afghanen fühlten sich "wie Tiere behandelt".

Die Landesregierung reagierte damals nicht. Vor wenigen Wochen, also etwa ein Jahr nach Bekanntwerden der Missstände, rückten wieder Kamerateams von ServusTV und Dossier in dem Elendsquartier an. Vermieter Otto K. führte die Besucher durch das Quartier. Bei der unangemeldeten Begehung war auch Peter Tappler, Gerichtssachverständiger und Chef des Bundesverbands für Schimmel-Sanierung, dabei. Tapplers Urteil fällt vernichtend aus: Die schimmeligen Wände waren nur oberflächlich übermalt worden: "So stellt man sich einen Raum für Menschen nicht vor. Die Ursache des Schimmels, das kaputte Bad, wurde nicht beseitigt. Für die Gesundheit der Bewohner ist diese Lösung sehr gefährlich." Vor allem, wenn man weiß, dass einige der Betten direkt an der Wand mit den unübersehbaren Schimmel-Flecken stehen.