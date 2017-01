An die eigenen Grenzen gehen

"Ich habe keine Ahnung, ob ich es schaffe, wie es mir geht, wenn die Schmerzen anfangen", sagt Manuel Reisner. "Aber ich glaube, dass ich beim Gedanken an meine Tochter über meine Grenzen hinauswachsen kann." Gemeinsam mit seinen Freunden Christoph Weißensteiner und Dominik Stockhammer nimmt der Oberpullendorfer die Halbdistanz von Apetlon bis Oggau (60 Kilometer) bei der "24 Stunden Burgenland Extrem Tour" in Angriff, um, wie er sagt "meiner Tochter ein Denkmal zu setzen".

Am 8. Juli 2016 ist das Kind von Manuel Reisner und Barbara Miletich gestorben (der KURIER berichtete). Unter dem Motto "hike for kids" steht er nun in Apetlon am Start, um Spenden für schwerkranke Kinder zu sammeln. 150 Unterstützer haben sich angeschlossen. Pro gelaufenen oder gewalkten Kilometer wird ein Euro gespendet. "Viele haben gleich die 60 Euro gespendet", sagt Manuel Reisner.

Trainiert hat das Trio dafür nicht viel: "Ich habe erst im November begonnen. Meine längste Distanz waren 30 Kilometer. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Im besten Fall haben wir es nach 15 Stunden geschafft", verrät Reisner. Und seine Freunde: " Wir haben nur ein bisschen trainiert. Uns geht’s vor allem darum, Manuel zu unterstützen."

2530 Teilnehmer

Neben Reisner und seinen Freunden haben sich in Apetlon insgesamt 650 Teilnehmer versammelt. Unter ihnen auch Monika Syslo und Susanne Schrack aus Vösendorf (NÖ).

Foto: /Natascha Marakovits Die beiden sind erfahrene Trailläuferinnen und anders als das Oberpullendorfer Trio wissen sie genau, was auf sie zukommt: "Ich bin das dritte Mal dabei. Zwei Mal habe ich schon die ganzen 120 Kilometer gemacht. Heute werden es nur die 60", sagt Schrack. Ihre Freundin Monika ist das zweite Mal dabei: "Letztes Jahr bin ich in Podersdorf ausgestiegen, heuer setze ich meine Reise bis nach Oggau fort." Dann fällt auch schon der Startschuss.

Unterdessen trudeln in Apetlon immer mehr Läufer ein, die bereits seit 4.30 Uhr auf den Beinen sind und nun die Hälfte der 120 Kilometer hinter sich haben. "Es ist kalt, aber der Wind ist zum Glück nicht so schlimm, wie befürchtet", sagt Magnus Bühl aus Deutschland.

Insgesamt waren laut Veranstalter 2530 Teilnehmer am Start. "1750 waren es in Oggau, in Apetlon 650 und 130 Radfahrer sind auch mit dabei", erklärt Tobias Monte, einer der Organisatoren. Bis zu drei Mal können die Radfahrer den See umrunden (360 Kilometer).

Rund sechs Stunden später, kurz vor 17 Uhr, geht es dem Oberpullendorfer Trio auf KURIER-Nachfrage noch gut: "Wir sind vor Neusiedl, haben ca. 25 Kilometer hinter uns und die Motivation ist hoch. Wir werden es schaffen", gibt sich Manuel Reisner zuversichtlich.