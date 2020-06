AktivPark: Stellungnahmen fehlen noch

Eigentlich sollte von Gemeindeseite her bis Ende August alles in trockenen Tüchern und die Umwidmung beschlossene Sache sein. Doch den Termin wird’s wohl nicht spielen. "Es kann sich noch hinziehen, die Abteilung Raumordnung im Land möchte noch Stellungnahmen einholen", erklärt Vadasz, der Kritik an den Betreibern übt: "Das Projekt ist doch keine Kleinigkeit und jedes Mal wird ein anderer Plan vorgelegt. Laufend werden Änderungen vorgenommen, das hat die Raumordnung irritiert."

Dies bestätigt auch Peter Zinggl, Leiter der Stabsstelle Raumordnung: "Es sind noch Unterlagen ausständig. Sachverständige werden ihre Stellungnahmen abgeben. Das betrifft vor allem technische Abteilungen." Das Projekt sei sehr komplex, betont Zinggl, es gebe viel im Vorfeld abzuklären. Das Thema Sicherheit rückt in den Fokus, mögliche Querschläger müssten berücksichtigt werden. "Es darf keine Gefährdungen geben, schließlich befinden sich Wohnhäuser in der Nähe", stellt Zinggl klar. Der Termin für die Unterzeichnung des Baulandmobilisierungsvertrages, angesetzt im Oktober, sollte eingehalten werden.

Darauf hofft auch Fuchs-Robetin: "An der Sicherheit soll das Projekt nicht scheitern, dann werden Zäune und Schutzmaßnahmen errichtet. Die Mitarbeiter sind noch nicht gekündigt, nur beim AMS angemeldet."