Acht Drogendealer gingen Polizei ins Netz

Ein Schlag gegen mehrere Drogendealer ist der Polizei in den Bezirken Oberpullendorf und Oberwart gelungen. Insgesamt acht Kriminelle wurden ausgeforscht.

Ein Trio ist am Donnerstag im Bezirk Oberwart aufgeflogen. Die Männer – zwei Burgenländer und ein Niederösterreicher im Alter von 20, 45 und 50 Jahren – stehen im Verdacht, seit Oktober des Vorjahres Cannabisblüten im Wert von etwa 26.000 € verkauft zu haben. Bei Hausdurchsuchungen fanden Ermittler ein Indoor-Zelt mit mehreren Cannabispflanzen und einen Militärkarabiner, der als verbotene Waffe gilt.

Einer der Verdächtigen wollte zudem auf illegale Weise Stromkosten sparen: Der Zähler in seinem Wohnhaus war so manipuliert, dass er langsamer lief. Das sichergestellte Indoor-Zelt war speziell für das Pflanzen von Cannabis ausgerüstet und verfügte über eine eigene Belüftung. Polizisten nahmen die drei Männer vorläufig fest. Der 50-Jährige wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Seine Komplizen werden angezeigt.

Fünf mutmaßliche Dealer hat die Polizei am Donnerstag im Mittelburgenland aus dem Verkehr gezogen. Die teilweise arbeitslosen Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren sollen seit etwa eineinhalb Jahren im Bezirk Oberpullendorf mit Suchtgift gehandelt und 4,8 Kilogramm Cannabisblüten im Wert von 48.000 € verkauft haben. Als Fahnder einen 20-Jährigen und einen 21-Jährigen durchsuchten, fanden sie bei ihnen ein halbes Kilogramm Cannabisblüten. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, die mutmaßlichen Komplizen wurden angezeigt. Alle kommen aus dem Bezirk. Laut Polizei ist mit weiteren Festnahmen zu rechnen.