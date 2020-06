Abschlag zum 18-Loch-Spektakel

Das Diesel-Kino in Oberwart läuft. Zwischen 150.000 und 230.000 Besucher setzen sich pro Jahr vor die Leinwände. Nun holen die Gebrüder Diesel – sieben Standorte im Burgenland und der Steiermark nennen sie ihr Eigen – zum nächsten großen Schlag in der Südmetropole aus. Am 17. Mai wird das "Abenteuer Golf" offiziell seiner Bestimmung über­geben – nach Gleisdorf der zweite 18-Loch-Minigolf-Par-cours in Österreich. Der Untertitel " Hollywood" ist Programm – Batman, Mickey Mouse oder Po aus Kung Fu Panda begleiten die Akteure.

"Ähnliche Anlagen gibt es bisher nur in England, Deutschland und Schweden", erläutert Wolfgang Diesel. "In England werden sie immer öfter in Kombi­nation mit Golfplätzen errichtet."