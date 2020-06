ABOberts neueste Abenteuer

Der Teufel ist am 20. Oktober im KUZ Güssing los, wenn Glückskind Felix versucht, drei goldene Haare vom Kopf des Teufels zu stehlen. Beim Musical "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" erleben Theaterbesucher ein lustiges Stück mit fetziger Musik. Eine große Herausforderung wartet auf Carla Columna und Bibi Blocksberg, wenn sie am 17. November im Lisztzentrum Raiding und am 18. November im KUZ Eisenstadt im Musical gegen einen Bürgermeister kämpfen, der ihr zauberhaftes Schloss in ein Hotel für kinderlose Touristen umbauen will.

Magische Momente sind auch beim Musical "Simsala Grimm" garantiert. Die märchenhafte Welt der Gebrüder Grimm steht am 24. November in Oberschützen und am 25. November im KUZ Mattersburg im Mittelpunkt.

Im kommenden Jahr werden "Lola, das Piratenmädchen", "Die Bremer Stadtmusikanten", "Das Lied der Schmetterlinge", "Die Schatztaucherin" und "Girafika" für Spaß und Spannung in den Kulturzentren sorgen.

www.bgld-kulturzentren.at