Abgasplakette beschert Neusiedl Lkw-Chaos

Stoßstange an Stoßstange stehen die Sattelschlepper am Ortsanfang von Neusiedl am See. Das Gebiet rund um die Rot-Kreuz-Gasse gleicht einem Lkw-Rastplatz. Umliegende Gassen werden zum Parkplatz für die zig Laster: Das Ziel der Lkw-Lenker ist der ÖAMTC-Stützpunkt. Hier besorgen sie sich die seit 1.1.2015 verpflichtende Abgasplakette.

Wien und Niederösterreich haben bereits im letzten Jahr das Lkw-Fahrverbot verschärft. Mit Beginn diesen Jahres müssen nun alle Lkw mit einer Abgasplakette gekennzeichnet sein. (Erklärung siehe Infokasten).

"Seit 1. Jänner herrscht Chaos vor meiner Haustür – Tag und Nacht. Wien und Niederösterreich schützen sich vor Abgasen und nur weil die Plakette nicht direkt an der Autobahn erhältlich ist, bekommen wir jetzt alles ab", sagt Ernestine Haller-Kiss, die in der Rot-Kreuz-Gasse wohnt. "Heute waren vor unserem Haus beide Fahrspuren durch Lkw verstellt, sodass ich nicht einmal aus meiner Garage fahren konnte." Außerdem bestehe in Neusiedl Lkw-Fahrverbot, ausgenommen Ziel- und Quellverkehr. "Ziel ist der ÖAMTC. Damit kann das Verbot leicht umgangen werden", ärgert sich Haller-Kiss.

Besonders kurios findet sie den Umstand, dass es jeweils einen ÖAMTC-Standort an den Grenzen in Kittsee und Nickelsdorf gibt, diese die Abgasplaketten jedoch nicht ausgeben dürfen. Weil sie keine zugelassene Pickerlprüfstelle sind. Für die Ausgabe der Plakette wäre dies aber gar nicht notwendig, weil die Fahrzeuge nicht überprüft werden.