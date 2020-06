80 Prozent sagen "Nein" zu Pflegeheim

„Das Thema ist sehr emotional besetzt, die Umbaupläne sind in der Bevölkerung nicht gut angekommen“, nennt Ernst Krammer, Sprecher des Personenkomitees, Gründe für den klaren Ausgang. „Die Herrschaften in Eisenstadt sollten begreifen, dass sie ihre Ohren näher an der Bevölkerung haben müssen und nicht immer drüberfahren können.“

Die Aussage von Landesrat Rezar im Vorfeld der Abstimmung grenze an Erpressung, meint Krammer. „Er hat vermutlich damit spekuliert, die Bevölkerung einschüchtern zu können. Aber viele Leute haben gemeint, dass sie sich das sicher nicht gefallen lassen.“

Ein Pflegeheim sei in Großpetersdorf überfällig, nun solle die Politik über eine Alternative nachdenken, so Krammer.