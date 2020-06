700 Athleten füllen die Betten

Die Fußball-EM in Polen und der Ukraine, die Eishockey-WM in Finnland und Schweden – sportliche Großereignisse werden vermehrt in länderübergreifenden Doppelconférencen abgehalten.

Eine Premiere wird indes auf dem Alpen-Adria-Parkett gefeiert, die Sommer-Jugendspiele 2012 kommen erstmals in zwei Regionen – Burgenland und Steiermark – zur Austragung. Von 25. bis 28. Juni geht der größte europäische Jugendsportevent über die Bühne.

Mehr als 700 Athleten (Kategorie U 17) aus sechs Nationen ( Österreich, Italien, Ungarn, Kroatien, Slowenien, Slowakei) werden erwartet. Austragungsorte sind Oberwart (Basketball), Pinkafeld (Judo), Güssing (Volleyball), Gleisdorf (Schwimmen), Hartberg (Leichtathletik) sowie Fürstenfeld (Klettern).

Mit mehr als 2000 zusätzliche Nächtigungen wird im Südburgenland und der Oststeiermark kalkuliert. "Ein wichtiger touristischer Aspekt", streicht Landeshauptmann Hans Niessl hervor. "Das Niveau ist sehr hoch, die Athleten werden von ihren Landesverbänden beschickt. In Kroatien und Slowenien sogar durch das Olympische Komitee."

Und sein steirisches Pendant, Franz Voves, ergänzt: "Sport hat mir viele persönlichkeitsbildende Werte mitgegeben – Teamgeist, Respekt vor Mitspielern und Gegnern, auch mit Sieg und Niederlage umzugehen." Der SP-Politiker, selbst als erfolgreicher Eishockey-Spieler im WM- und Olympia-Einsatz für Österreich, nennt einen weiteren Faktor: "Es ist wichtig, dass die Jugendlichen internationale Erfahrung sammeln können."