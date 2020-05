3432 Euro: Zur Gewinn-Auszahlung verurteilt

Auf den Entenbraten hat Herr Hofmann verzichtet. Ein Unternehmen namens TWS-Reisen Ltd. mit Sitz in London, ausgerechnet in der Duckett Street, hatte den Wiener zu einer Neujahrsfahrt in die Donau Auen samt Mittagstisch mit Ente eingeladen.

In dem Brief stand auch, dass Herrn Hofmann bei dem Ausflug – „Herzlichen Glückwunsch!“ – sein Gewinn von 3432 Euro überreicht wird, der ausgelost worden sei.

Der Pensionist fuhr nicht mit, forderte gleich seinen Gewinn ein und marschierte, als sich nichts rührte, zum Anwalt Gerold Beneder. Der hat den windigen Gewinnspielen den Kampf angesagt und vor Gericht bisher rund 1,5 Millionen Euro an zugesagten Gewinnen erkämpft. Ein Drittel davon ist einbringlich, sagt er, auch wenn sich diese dubiosen Unternehmen vor einem Zugriff gern in Luft auflösen.

50 Firmen treiben diese und ähnliche Spielchen, gegen 15 davon hat Beneder bereits rechtskräftige Exekutionstitel erwirkt.