2017 will Neusiedl wieder Segel setzen

Die Lage ist ernst, aber hoffnungsvoll: „Zweidreiviertel Jahre lang muss der Gürtel enger geschnallt werden“, schenkt Sanierer Peter Pilz den rund 8000 Neusiedlern reinen Wein ein, aber: „Ab 2017 sollte nachhaltig ein Überschuss von 600.000 Euro erwirtschaftet werden können“. Nicht zuletzt deshalb, weil dann viele Leasing- und Kreditraten auslaufen.

Nach Monaten des Stocherns im Nebel liegen jetzt Zahlen zur Finanzlage der Stadt Neusiedl am See vor. Die Gemeindeaufsicht hatte ein Sanierungskonzept verlangt, SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl und ÖVP-Vize Franz Steindl wollten den Plan bis Ende März, ehe über Unterstützung für die angeschlagene Kommune geredet werden könne.

Am Donnerstag wurde das Konzept im Gemeinderat mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und FPÖ beschlossen, die zweitstärkste SPÖ stimmte nicht zu – für die anderen „unverständlich und unverantwortlich“. SP-Vize-stadtchefin Elisabeth Böhm sieht ein Belastungspaket.

Gründe für die Misere? Aufgrund des rasanten Wachstums der Stadt musste viel investiert werden, erklärt VP-Bürgermeister Kurt Lentsch. Die ÖVP habe Probleme jahrelang negiert, kontert Grün-Gemeinderätin Alexandra Fischbach.

Unter der Führung von Pilz von der Grazer Steuerberatungskanzlei BFP, wurde erhoben, wie viel Geld der Stadt fehlt, was sie selbst zur Konsolidierung beitragen kann und welche Lücke bleibt.

Rund 3,4 Millionen Euro werden bis 2016 eingespart, der größere Teil ausgabenseitig, viel davon in der Gemeindeverwaltung. Etwa noch einmal so groß ist die verbleibende Finanzierungslücke.

Anfang kommender Woche soll die Landesspitze ihren Sanktus zu einem Kredit für diese Lücke geben. Alternativen: Grundstücksverkäufe oder Verlängerung der Darlehens-Tilgungsfristen durch Banken. Außerdem möchte die Stadt einen Zuschuss für das Hallenbad, das jährlich einen Abgang von rund 600.000 € verursacht. Optimum aus Stadt-Sicht: rund 400.000 Euro Zuschuss, weil das Bad überwiegend überregionale Bedeutung habe.