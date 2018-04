Brisante Razzia: Finanz deckt Steuerbetrug mit Luxusautos auf

Bei den Kaufverträgen und Rechnungen waren die Drahtzieher nur zum Teil kreativ. Einerseits wurden die günstigen Luxuskarossen an fiktive Endkunden verkauft, deren Namen aus Telefonbüchern stammten. Andererseits wurden die Kfz-Verkäufe an Briefkastenfirmen in Italien, der Slowakei und Bulgarien in Rechnung gestellt, um Umsatzsteuer und NoVA in Österreich (Ursprungsland) zu hinterziehen. Zu den tatsächlichen Abnehmern zählen zum Teil „honorige Herren der oberen Gesellschaftsschicht“.

Obwohl die Drahtzieher gewieft vorgingen, fiel ihre Geschäfte doch den Finanzbehörden im EU-Ausland auf. Über das Finanzbehörden-Netzwerk Eurofisc, das sich EU-weit mit der Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs beschäftigt, erhielt die heimische Finanz im Herbst 2017 erste „Risikoinformationen“.

Keine Einkünfte