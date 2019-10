Online-Journalismus: Die neue Lust am Erzählen

Man vergisst das ja schnell. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da galt Online-Journalismus als ungeliebtes Beiwerk zu den gedruckten Zeitungen. 2013 investierte ausgerechnet Amazon-Chef Jeff Bezos in die Washington Post, die altehrwürdige New York Times setzte voll auf „online first“. Und man merkte: Hoppla, da ist neben Agenturmeldungen vielleicht doch auch Qualität drin.

Heute werden digitale Geschichten opulent erzählt: mit Videos, interaktiven Grafiken und Texten, die sich nicht nach dem Platz auf einem Blatt Papier richten müssen. Für die Journalisten bedeutet das einen großen Wandel in der Arbeitsweise, der noch nicht abgeschlossen ist – und auch nie sein wird. Für die Leser bedeutet das, dass sie künftig mehr und mehr auf die gewohnten Gratis-Angebote verzichten müssen.

Qualität kostet eben. Auch auf KURIER.at, wo wir mit KURIER Plus ein attraktives Premium-Angebot mit exklusiven und den erwähnten „opulenten“ Geschichten geschaffen haben.

Welche neuen Arbeitsweisen diese Online-Offensive mit sich gebracht hat, und welchen Fokus hier der KURIER legt, darüber unterhalten sich an dieser Stelle drei KURIER-Profis, die es wissen sollten. Elias Natmessnig ist im Haus zuständig für den Transformationsprozess zwischen Print und Online, Karl Oberascher organisiert als Leiter des Aktuellen Dienstes das Tagesgeschehen auf KURIER.at und Yvonne Widler ist unter anderem zuständig für die von uns intern so getauften „ Long Reads“: also aufwendig recherchierte und umgesetzte Geschichten, die all das vereinen, was die neue Lust am Erzählen online ausmacht.

Elias Natmessnig: In der Hochblüte des Print-Journalismus, dessen Ausläufer ich noch mitbekommen habe, war Journalismus weniger komplex. Es gab noch kein Internet. Die Journalisten hatten die Deutungshoheit, was in der Zeitung gedruckt stand, war – neben der Zeit im Bild – das Evangelium. Die Interaktion mit dem Leser beschränkte sich auf Briefe. Für die Journalisten bedeutete das, dass man am Vormittag zu einem Termin ging, dann in die Redaktion zurück fuhr und seinen Text tippte. Um 15 Uhr war Redaktionsschluss und gar nicht so selten verschwand man dann auf Recherche. Heute denkunmöglich, es gibt längst nicht mehr nur einen Redaktionsschluss, sondern quasi rund um die Uhr neue Nachrichten.

Yvonne Widler: Ich hingegen bin im unterfinanzierten Onlinejournalismus sozialisiert worden. Solche Freiheiten habe ich nie erfahren, nur davon gehört. Ich habe von Anfang an gelernt, dass in dieser Branche ein massiver Konkurrenzkampf herrscht und man ständig liefern muss. Auf der anderen Seite aber – und das ist die gute Seite – ist Journalismus facettenreicher und die Arbeit flexibler geworden. Moderner Online-Journalismus bedeutet schon lange nicht mehr, einfach den Zeitungstext im Nachhinein auf die Webseite zu klatschen.

Karl Oberascher: Im Optimalfall zumindest. Auch Online-Journalismus braucht Zeit. Zeit, die man sich nehmen muss. Dessen werden wir uns immer mehr bewusst. Wir denken immer besser in verschiedenen Redaktionsschlusszeiten und bündeln für größere Projekte immer öfter mehrere Ressourcen. „Die Onliner“ und „Die Printler“ gibt es bei uns ja gar nicht mehr. Das ist inzwischen eigentlich ein „Running Gag“. Alle arbeiten für alle Kanäle.