Des Teuferls General und weitere Anekdoten aus dem KURIER-Fundus

Zu den prominenten Kulturkritikern unserer Zeitung zählte auch Peter Weiser. Dieser sollte eines Abends die Josefstadt-Premiere des Stücks „Die Ernte“ von Richard Billinger rezensieren, wobei die weibliche Hauptrolle von der jungen, bildschönen Schauspielerin Margit Saad verkörpert wurde. Ernst Haeusserman, Freund und Berater des damaligen KURIER-Herausgebers Ludwig Polsterer, saß nach dem Ende der Vorstellung an seinem Stammtisch im Restaurant „Zur Linde“ und ließ sich wie immer aus der Setzerei telefonisch die Kritiken der Morgenausgabe durchgeben. Diesmal las ihm der Schlussredakteur Peter Weisers Betrachtungen zu dem Stück an der Josefstadt vor. Schon der Titel ließ sich mit „Gute Ernte, schlechte Saad“ vielversprechend an und diesem folgte eine ebenso pointierte Kritik, aus der hervorging, dass Weiser das Stück gefallen hätte, er sich für die schauspielerische Leistung der Hauptdarstellerin Margit Saad jedoch keineswegs erwärmen konnte.

Als der Schlussredakteur die Rezension vorgetragen hatte, hieß es schnell handeln. Denn Haeusserman wusste, dass Peter Weisers oberster Chef Ludwig Polsterer der Schauspielerin Margit Saad sehr zugetan war und er daher keineswegs gutheißen würde, wenn diese ausgerechnet in seiner Zeitung schlecht wegkäme. Und so rief er, um Weiser vor größerem Schaden zu bewahren, nach einer Schrecksekunde noch einmal in der KURIER-Setzerei an und änderte die Titelzeile kurzerhand auf: „Die Saad war gut, die Ernte schlecht“.

War der Austausch des Titels in der buchstäblich allerletzten Sekunde vor Andruck erfolgt, so musste eine Änderung des übrigen Textes unterbleiben, weil dies die Fertigstellung der Morgenausgabe akut gefährdet hätte. Da Haeusserman wusste, dass Polsterer ohnehin immer nur die Titelzeilen in der Zeitung las, niemals jedoch die Artikel, konnte er das Risiko eingehen. Und so erschien am nächsten Morgen im KURIER ein Artikel, in dessen Titel die Hauptdarstellerin gelobt und das Stück verrissen wird, in der eigentlichen Kritik aber das exakte Gegenteil stand.

Es gab keine Konsequenzen – Polsterer hatte auch diesmal nur den Titel gelesen. Die Leser offenbar auch. Jedenfalls langte in der KURIER-Redaktion keine einzige Beschwerde ein.