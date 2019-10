Blick von außen: Der Leserbeirat

Die Jüngste will "Infos, aber auch Lösungen"

Sie wurde vor Kurzem 15 Jahre alt, lebt bei ihren Eltern in Wien und besucht die 5. Klasse der Sir-Karl-Popper-Schule für Hochbegabte. Emilia Tscherne ist aber nicht nur begabt, sondern auch vielseitig engagiert. Sie interessiert sich für Politik ebenso wie für den Klimaschutz. Sie unterstützt die „Fridays for Future“-Bewegung, ist aber auch offen für anderes. Was möglicherweise am familiären Hintergrund liegen könnte. Ihre Mutter ist Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Ihr Vater betreibt eine Künstleragentur und war als Schauspieler und Regisseur tätig.