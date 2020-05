Xavier Naidoo steigt auf die Barrikaden

"Ich habe recherchiert und Anwälte bemüht, um zu sehen, was möglich ist", erklärt Naidoo. "Denn oftmals lassen die Gesetze solche Klagen nicht zu, weil die Staaten die Verantwortlichen schützen wollen."

Unter den von Naidoo Geklagten war auch der ehemalige deutsche Bundespräsident Horst Köhler. "Bei ihm ging es darum, dass er der maßgebliche Finanzreferent war, Deutschland in die Währungsunion und die EU gebracht hat, dafür aber kein Mandat des eigentlichen Souveräns, nämlich des Volkes, hatte. Ein paar Tage nach meiner Klage ist er zurückgetreten. Ich dachte, wow - was für ein krasser Zufall!" Aber selbst wenn es da keinen Zusammenhang gibt - Naidoo ist überzeugt, dass man "heute im Sinne von Gerechtigkeit und Fairness zum Äußersten gehen muss". Er fragt sich in der Single "Ist es wahr", ob das Volk nicht zu lethargisch ist.

"Natürlich hat nicht jeder den finanziellen Background, so eine Klage zu tragen, aber man kann ja auch anders den Unmut äußern, Petitionen schreiben, auf die Straße gehen, übers Internet Flashmobs organisieren."