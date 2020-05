Web-Hoaxes: Netz der Lügen

Die Freiheitsstatue als Opfer der Fluten, ein Hai in den Straßen von New Jersey, Wolkentürme über der Brooklyn Bridge. Einige Fotos, die während und nach dem Wüten des Hurrikans Sandy kursierten, waren beeindruckend, bedrohlich – und schamlos gelogen. Die Bilder sind Fotomontagen oder – wie die überschwemmte Freiheitsstatue – ein Szenenbild aus dem Katstrophenfilm "The Day After Tomorrow". Nichtsdestotrotz verbreiteten unzählige User die Fotos.

Das ist nicht der erste sogenannte "Hoax", auf den die Online-Community reinfällt - Immer wieder machen Kettenmails, Aufrufe über Social Media Kanäle und ebenso Aufsehen erregende wie gefälschte Fotos die Runde.

Denn gerade die Eigenschaft, die das Web auszeichnet, wirkt hier fatal: Die Schnelligkeit und Unmittelbarkeit, mit der Nachrichten verbreitet werden können, tragen auch dazu bei, dass Halbwahrheiten und Lügen viral werden.