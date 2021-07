Voll fett - wie's dazu kommen kann

... die Jugendliche ziemlich nah darstellen. Unterschiedliche Typen, die - auch wenn in zwei verschiedenen Gruppen/Gangs - doch eines vereint: Der Alk. Das Ober-Macho-Trio schwört nur auf Bier, die gemischte Siebener-Runde mehr auf Alkopops, Vodka & Co.

Party, Party, Party. Und da saufen, saufen und wieder saufen. Alles andere finden sie Scheiße. Besonders Schule. Die und deren Lehrer kriegen's in den Songs recht heftig ab.

Was die Inszenierung (Regie Peter Gruber) - vielleicht sogar besser als das Stück (Autor Helmut Korherr) selbst - rüberbringt ist die Stimmung. Jene, die vielleicht zum Saufen führt - ohne direkte und vor allem ohne ausschließliche Schuldzuweisung. Während die Kids am Skikurs die Flaschen kreisen lassen, sitzt der "Lehrkörper" selbstverständlich im Almstüberl, um "edlen Tropfen" zu frönen. Und beim Schulabschlussfestl in Ceciles elterlicher Wohnung treffen sie natürlich auf eine prall gefüllte Alk-Bar...