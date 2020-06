Vine: Unterhaltung in 6 Sekunden

Die Entwicklung geht also vom Stand- zum Bewegtbild. Geschichte wiederholt sich - in diesem Punkt sind die Sozialen Medien ausnahmsweise keine Ausnahme. Wohin der Trend gehen wird, lässt sich aber noch nicht abschätzen.

Der Videodienst Vine, der vor einem Jahr von Twitter ins Leben gerufen wurde, hatte zu Beginn mit einer Flut an pornografischen Inhalten zu kämpfen. Aktuell scheinen vor allem - wen wundert's - Selbstdarsteller zu dominieren. (siehe Video unten)

Letztlich hängt es wie zuvor bei Instagram und Twitter auch auf Vine wieder davon ab, wem man folgt. Trotzdem: Raketeningenieure haben wir noch keine entdeckt. Die in Dauerschleife abgespielten Videos erinnern an die anachronistischen GIFs, die in minderer Bildqualität Running Gags´aus dem unerschöpflichen Internet-Fundus zitieren. Auch auf Vine liegt das Hauptaugenmerk auf dem gespielten Witz.

Im Moment befinden sich die 6-Sekunden-Videos - um beim Vergleich zu bleiben - noch im Stumm-Film-Stadium. Der nächste logische Schritt: Längere Videos. Schon jetzt kann man auf der Mitte Juni gelaunchten Konkurrenz-App Instavideo 15 Sekunden seines Privatlebens posten. Quasi Tonfilm.