Über vergossene Milch soll man lachen

Ein englischer Student spaziert in den Supermarkt, kauft sich einen in Großbritannien gebräuchlichen Zwei-Liter-Kanister Milch und marschiert wieder aus dem Laden. An und für sich nichts besonderes. Würde der Spaßvogel nun nicht den Behälter öffnen, über seinen Kopf halten und ausschütten. Davon wird ein Video gedreht, auf YouTube gestellt und voilà: Fertig ist der neue Trend.

Eigentlich darf man sich nach Planking, Owling und allen anderen kreativen Verhaltensformen, die auf -ing enden, über nichts mehr wundern. "Milking" wird das neueste Phänomen aus Newcastle, England, genannt und findet bereits zahlreiche Nachahmer, die sich an den eigenwilligsten Orten mit Milch übergießen. Das seltsame Hobby löst jedoch einige kontroverse Diskussionen aus. Die einen können sich nicht erwehren und finden es amüsant. Den anderen verursacht die sinnlose Verschwendung von Lebensmitteln Kopfschütteln. Auch die durch "Milking" in Mitleidenschaft gezogenen Plätze müssen anschließend gereinigt werden.

Immerhin - in Newcastle regnet es sehr viel. Bleibt zu hoffen, dass ebenso wie seine Überreste gleich dieser gesamte Trend weggespült wird.

In Brüssel wurde währenddessen zumindest zu einem gewissen Zweck Milch durch die Gegend geschüttet: Tausende europäische Milchbauern protestieren derzeit für eine bessere Marktregelung und gegen die Milchpreise, die momentan weit unter den Produktionskosten liegen. Mehr dazu hier.