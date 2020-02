Tschisi-Eis ab März wieder im Handel

Es war DAS Eis der 90er-Jahre und wird vielleicht auch DAS Eis der 10er-Jahre. Wie Eskimo am Mittwoch in einer Aussendung bekannt gab, wird es das Vanilleeis in Käseform ab März wieder zu kaufen geben. Zum Auftakt gibt es bei einem "Welcome back Tschisi-Dankeschön-Event" im Wiener Volksgarten eine Verkostung.

Seit Produktionsende verlangen Tschisi-Fans vehement die Rückkehr des beliebten Eis-Klassikers. Mit hunderten Telefonanrufen, E-Mails und Unterschriftenlisten forderten sie ihr geliebtes Tschisi von den Verantwortlichen bei Eskimo zurück, heißt es in der Aussendung. Schlussendlich sorgte aber wohl die Facebook-Gruppe "Wir wollen das Tschisi-Eis zurück", die mittlerweile über 80.000 Fans hat, für den Entschluss des Eisherstellers. Anfang Jänner bekundete Eskimo zum ersten Mal die ernsthafte Absicht, das Eis wieder auf den Markt zu bringen (KURIER.at berichtete). Nun haben alle nostalgischen Tschisi-Fans Gewissheit: Das Kult-Eis kehrt zurück.