Springfestival: 200 Acts in Graz

Ein weiterer Star der Szene ist der Brasilianer Amon Tobin, der das Springfestival in der Helmut-List-Halle eröffnet. Der sehr fantasievolle DJ präsentiert seine audiovisuelle Klangcollage ISAM. " Tobin ist ein gutes Beispiel dafür, wie vielseitig elektronische Musik live sein kann. Musik, 3D-Visuals und eine fast schon theatermäßige Kulissenlandschaft werden bei Tobin zu einem gelungen Gesamtkunstwerk fusioniert", so Auer.



Die Spring-Macher setzen jedoch nicht nur auf internationale Größen. "Wir versuchen auch in den Nischen Qualität zu bringen, beispielsweise ein Berliner Techno-House-Abend in der Postgarage mit Acts wie Aka Aka, Alle Farben und Format B." Auch rein österreichische Projekte kommen nicht zu kurz: " Tanja Saedi zum Beispiel, die von den Sofa Surfers produziert wurde, oder Susana Sawoff. Abgesehen davon, kommen viele Grazer DJs in allen Locations zum Zug."



Graz scheint ein guter Boden für elektronische Musik zu sein, denn von 5. bis 7. Juli gastiert erstmals das Urban Art Forms Festival im Schwarzl Freizeitzentrum in Unterpremstätten bei Graz. Stefan Auer sieht hier keine Konkurrenz, ganz im Gegenteil: "Das Urban Art Forms Festival ist im kommerziellen Top-Bereich zu Hause und findet außerhalb von Graz statt. Wir hingegen gehen mehr in die Tiefe und bespielen als `City-Festival` sieben verschiedene Locations in Graz. Es besteht also keine Verwechslungsgefahr und je mehr hochwertige elektronische Musik nach Graz gebracht wird, desto besser ist es für die Szene."