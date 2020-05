Song Contest: Österreich in Halbfinale 1

Österreichs Beitrag zum Eurovision Song Contest 2012 wird im ersten Halbfinale am 22. Mai in Baku an den Start gehen. Dieses Ergebnis erbrachte die Ziehung, die im Rahmen einer großen Liveshow in Aserbaidschans Hauptstadt am Mittwochabend abgehalten wurde. Bei der großen Gala, die von einigen Problemen bei der Projektion der Einspieler gekennzeichnet war, überreichte zunächst Düsseldorfs Bürgermeister Dirk Elbers den symbolischen Schlüssel als Austragungsort der Eurovisionsgala an seinen Amtskollegen Hajibala Abutalibov. Danach erfolgte die Auslosung der 37 Semifinalisten für die beiden Termine am 22. und 24. Mai.



Somit trifft Österreich beim 57. Song Contest zunächst auf Länder wie Dänemark, Russland oder Zypern, während sich Nationen wie die Niederlande, Portugal oder Schweden am 24. Mai versammeln werden. Je zehn Teilnehmer der Semifinals qualifizieren sich dann für das große Finale am 26. Mai, für das die fünf großen Nationen Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und Großbritannien sowie Gastland Aserbaidschan bereits fix gesetzt sind.



Ebenfalls am Mittwoch wurde erstmals das heurige Motto von Europas größter Fernsehshow bekanntgegeben. Die insgesamt 43 Teilnehmerländer werden sich in Aserbaidschan unter der Devise "Light your Fire!" einfinden. Darüber hinaus wurde im Rahmen der noch bis Donnerstag dauernden Tagung der genaue Austragungsort des Mega-Events fixiert. Die European Broadcasting Union (EBU) legte sich auf die neu errichtete "Kristallhalle" fest, die vom lokalen Ausrichter Ictimai TV vorgeschlagen wurde. Die von der Stadt beauftragte Multifunktionshalle fasst insgesamt 23.000 Zuschauer, wobei für die Song-Contest-Shows jeweils rund 16.000 Menschen erwartet werden.



Österreichs Beitrag für das europäische Musikevent wird am 24. Februar im Rahmen der ORFeins-Show " Österreich rockt den Song Contest" entschieden. Zur Wahl stehen u.a. so unterschiedliche Künstler wie Conchita Wurst, Sidos "Blockstars" oder die oberösterreichische Hardrock-Formation Krautschädl.