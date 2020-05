Sido wird ein echter Wiener

Nach Auftritten bei "Helden von Morgen" und seinem Engagement bei "Die große Chance" bekommt Sido mit "Blockstars - Sido macht Band" demnächst sogar seine eigene Sendung. Das Casting ist bereits gelaufen. Zehn Kandidaten zwischen 18 und 25 werden im Oktober in eine von Sido betreute Musik-WG einziehen. Sie kommen alle aus schwierigen Verhältnissen, haben Mist gebaut und stecken in Schwierigkeiten - es geht ihnen wie Sido vor seiner Karriere. Was dabei herauskommt, zeigt ORFeins ab 15. Dezember in sieben Doku-Folgen (Donnerstag, 21.55 Uhr), dazu kommt eine Abschluss-Show.