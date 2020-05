Schlaue Helden der Kindheit

Man kann ja so etwas selten für allgemeingültig erklären - aber zumindest bei einigen von uns hat es sich im Freundeskreis etabliert, in gemütlicher Runde und bewaffnet mit einer guten Dosis Nostalgie die alten Kinderfilme hervorzukramen. Während dann die einen, übermannt von euphorischen Erinnerungen, diverse Titelmelodien mitkreischen, fallen anderen Details auf, die man als Kind nur eher am Rande mitbekommen hat. So gibt es kaum einen Disney-Film ohne wohlwollend-weise Mentoren mit eingängigen Zitaten, die jeden Poeten und Politiker vor Neid erblassen lassen würden. Und diese geistreichen Bonmots sind auch dann noch allgemeingültig, wenn man groß ist...