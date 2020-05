Premiere des neuen Nneka Video "My Home"

Sie ist dreißig Jahre jung, wurde in Nigeria geboren, wuchs in Hamburg auf und bespielt seit einigen Jahren die Bühnen der Welt. Nneka. Ihre Songs sing geprägt von einer Soundmelange aus HipHop, Reggae und Afrikapop und sind der Soundtrack für ihre Texte über Liebe, Schmerz, Politik und Gott. Schön.



Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. 2005 veröffentlichte sie ihr Debütalbum "Victim Of Truth", das von der Sunday Times als "the year's most criminally overlooked album" bezeichnet wurde. 2008 folgte "No Longer At Ease" und bescherte Nneka die Musikbezeichnung: "21st Century Soul". Gut so.