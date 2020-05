"Popstars": Fluch des vorzeitigen Höhepunkts

Jüngstes Beispiel für die Vergänglichkeit von Castingbands ist die Band LaVive. Das Produkt der jüngsten "Popstars"-Staffel in Deutschland löste sich nach nur drei Monaten wieder auf. Was aus Meike Ehnert und Co. wurde, weiß man nicht so genau. Es ist auch egal. Mittlerweile laufen viele Menschen herum, die in ihrem Lebenslauf eine Phase der Pseudoprominenz vorzuweisen haben. Bei " X-Factor" rausgeflogen? Leider-nein-Kandidat bei "Starmania" gewesen? " Deutschland sucht den Superstar" gewonnen? Läuft so ungefähr auf dasselbe hinaus.



Die "Popstars"-Redaktion suchte in Österreich den ganzen

Sommer nach Unverdrossenen, die auf das ihnen zustehende Portiönchen Ruhm noch warten. Und fand 50, die sich zumindest für die zweite Runde qualifizierten, wie heute zu sehen sein wird. Das weitere Prozedere ist von den deutschen Staffeln bekannt: Einzug ins Bandhaus und Erarbeitung eines Platzes in der zu gründenden Band.

Vielleicht wird man so nicht Popstar. Aber für einen ultimativen Adrenalinkick könnte es reichen.