"Perfektes Model": Der Modelcasting-Overkill

Der Stil der Show ist dokumentarisch. Bei uns wird niemand vorgeführt”, ließ Karolina Kurkova schon vorab verlautbaren. Die neue Casting-Show mit Eva Padberg und Karolina Kurkova als Juroren auf VOX versucht sich als Gegenstück zu Heidi Klums Erfolgsformat " Germany`s Next Topmodel" aufzustellen - ganz so wie " The Voice of Germany" zu " DSDS".

Auch bei "Das perfekte Model" sind alle lieb und nett zueinander und jeder Juror hat seine eigenen Schäfchen, um die er sich zumindest vor der Kamera, aufopfernd kümmert. Keiner wird unnötig gequält oder vorgeführt. Das ist, naja, nett eben.

Die deutsche Padberg versucht ihr Bestes, um sich mit auffällig (unvorteilhafter) Kleidung in Szene zu setzen und dennoch weiß und sieht man nach den ersten Minuten, warum Karolina Kurkova die weitaus Erfolgreichere von ihnen ist. Kurkova ist auch in der Show in erster Linie Model - authentisch und ungekünstelt. Eva Padberg dagegen moderierte schon einige Verleihungen und versucht sich nun auch als Schauspielerin. Das merkt man. Die dicksten Freundinnen sind die Juroren privat wohl nicht - dafür inszenieren sie ihre Innigkeit zu hölzern.