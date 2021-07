Pearl Jam: 20 Jahre Höhen und Tiefen

Die Geschichte der US-Rockband ist von Höhen und Tiefen geprägt. Das dokumentiert der Film " Pearl Jam Twenty" von Regisseur und Musikjournalist Cameron Crowe, der am 20. September an einem einzigen Tag weltweit in den Kinos gezeigt wird (in Österreich in ausgewählten Cineplexx-Centern) und am 21. Oktober auf DVD in den Handel kommt. Bereits ab Freitag, gibt es den Soundtrack - zwei CDs mit Live- und Demoraritäten.

Das Set " Pearl Jam Twenty" wartet mit Mitschnitten von Bandklassikern wie "Alive", "Why Go" und "Betterman" auf. Dabei stößt man auf so manche Perle: Etwa auf den Neil-Young-Song "Walk With Me", aufgeführt gemeinsam mit dem Altmeister bei dessen jährlicher Benefizshow, oder "Just Breath", das im Rahmen von "Saturday Night Live" mit viel Gefühl interpretiert wurde. Ergänzt wird die Rückschau mit Demos. Selbst von der Vorgängergruppe Temple Of The Dog ist ein Lied enthalten. Ein feines Booklet rundet das Geburtstagspaket ab.