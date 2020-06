Patti Smith tritt Ende August in Wien auf

Patti Smith wird am 28. August in der Wiener Arena erwartet. Der Auftritt ist als Open Air geplant, teilte der Veranstalter am Dienstagabend mit. Die amerikanische Sängerin und Songschreiberin wurde mit Alben wie "Horses" (1979) oder "Wave" (1979) zur Legende. Das zehnte Studioalbum der "Godmother of Punk" - aufgenommen in New York - soll diesen Sommer erscheinen. Es ist ihr erste Studioplatte seit "Trampin`" (2004). Nähere Informationen über den Vorverkauf, siehe unten.