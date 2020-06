Mrs Jesus Christ: Twittern statt Beten

Die Meldung machte Furore: Kürzlich wurde ein Papyrusstückchen aus dem 2. Jahrhundert gefunden, das vermuten lässt, Jesus Christus sei verheiratet gewesen. Ein findiger Twitteruser fackelte nicht lange und erstellte ein Profil für die Christus-Gattin - ganz in der Tradition vieler Fake-Accounts, die auf Twitter ihr spaßiges Unwesen treiben.

"So, you can walk on water but you can`t magically make the toilet seat go back down?" ("Du kannst also auf dem Wasser gehen, aber nicht auf magische Weise den Toilettensitz herunterklappen lassen?") So klingt einer der ersten Tweets von Mrs. Jesus Christ.

Meistens witzig, mit einem Augenzwinkern und durchaus auch mal etwas geschmacklos – so twittert also die Angetraute von Jesus Christus. Seit einigen Stunden auf der Social Media Plattform vertreten, hat @MrsJChrist 120 Twitter-Fans, in ihrer Selbstbeschreibung bezeichnet sie sich als die leidende Ehefrau des Sohn Gottes. In ihren Tweets dreht sich alles um den Ehealltag und immer wieder um den Ärger wenn der Göttergatte exaltiertes Verhalten an den Tag legt.