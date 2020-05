Mitschnitt: Die letzte Aufnahme von Amy

Es wäre ihr 28. Geburtstag gewesen. Am Mittwoch, dem 14. September, erscheint die letzte Single der britischen Sängerin Amy Winehouse. Im März hatte sie das Duett "Body And Soul" mit Jazz-Legende Tony Bennett in den Abbey Road Studios in London aufgenommen. Ab Mittwoch ist der Song in allen Online-Shops zu erwerben, der Reinerlös geht an die Amy Winehouse Foundation.



Fast wie ein schüchternes Mädchen, das den Blicken eines Tony Bennett nicht standhalten kann, wirkt Amy Winehouse hier. Hier ein Vorgeschmack auf die Single "Body and Soul"...